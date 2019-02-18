Калининград, 18 февраля, 2019, 15:08 — ИА Регнум.

Vitaly Kuzmin Су-27

Истребители НАТО из так называемой «миссии воздушной полиции НАТО» в Прибалтике четыре раза на минувшей неделе, с 11 по 17 февраля, поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 февраля.

По данным минобороны Литвы, с авиабаз НАТО в Литве и Эстонии истребители НАТО поднимались в воздух 13 февраля для опознания и сопровождения Су-27, 15 февраля — Ан-72, повторно 15 февраля — Ан-26, 16 февраля — Ан-26 и Су-27.

Все российские самолёты летели из или в Калининградскую область в нейтральном воздушном пространстве Балтийского моря. 16 февраля, когда сопровождали Ан-26, истребители НАТО не успели вернуться на свои базы, как вынуждены были развернуться и снова лететь «на опознание». Российский Ан-26 летел из Калининградской области, но как только истребители НАТО опознали самолёт и стали возвращаться назад, Ан-26 развернулся и полетел назад в Калининградскую область.

Истребители НАТО без посадки на базу также развернулись и сопровождали российский самолёт уже назад. На этот раз он летел уже в паре с Су-27.