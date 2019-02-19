Киев, 19 февраля, 2019, 05:07 — ИА Регнум. 36 млн человек — так оценивает ООН количество украинцев, которые будут жить на территории своей страны к 2050 году. Почему данный прогноз можно назвать сверхоптимистичным, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Всё дело в том, что даже по оценкам украинских экспертов, нынешняя численность населения Украины не может превышать 26 млн человек. А по последней переписи населения, проведенной в 2001 году, в стране проживало почти 48,5 млн граждан. Похоже, что превращение Украины в «аграрную супердержаву» с пятнадцатимиллионным населением идет в постмайданном варианте ударными темпами.

Украинцы разбегаются, чему способствует низкий уровень зарплат, значительно отстающий от соседних стран. Минимальная зарплата на Украине в 2019 году должна, по установкам правительства, составить 4173 грн ($152), а средняя зарплата в 2018-м составляла 8865 грн ($322). При этом в Польше, принимающей украинских гастарбайтеров, даже за низкоквалифицированный труд платят около $1000, — правда, украинские чиновники радуются, что разбежавшееся население шлет оставшимся на Украине родственникам денег больше, чем МВФ-овские кредиты. Но и эта ситуация может скоро прекратиться: украинцы, устроившиеся за границей, стараются и родственников своих перевести подальше от «Независимой».

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