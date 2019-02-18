* ИГ — запрещённая в России организация

Брюссель, 18 февраля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел организация, Австрии Карин Кнайсль сдержанно отнеслась к требованию президента США забрать из Сирии и осудить боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющих гражданство европейских стран. Об этом пишет газета Kurier.

Sntat.ru Террорист

Перед встречей министров иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе 18 февраля Кнайсль прокомментировала требование Дональда Трампа. Она убеждена, что этот вопрос должен обсуждаться правительствами в тесной координации с органами безопасности.

«Важно пристально изучить каждую отдельную биографию», — подчеркнула министр. В 2014 году к террористам присоединился ряд молодых женщин из Австрии. Есть приоритетные случаи, требующие консульской защиты — например, вывоз на восток двухлетнего ребенка.

Карин Кнайсль отметила, что разные правительства подошли к решению этой проблемы по-разному. Точное число граждан Австрии среди террористов неизвестно. Австрия наряду с Бельгией и Данией имеет неоправданно большое число своих граждан в рядах боевиков.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства подчеркнула важность сохранения диалога с США несмотря на временные разногласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля президент США через Twitter потребовал от союзников по антитеррористической коалиции осудить более 800 террористов, захваченных в Сирии.