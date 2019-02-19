Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Сообщение на официальном сайте следственного управления СК РФ по Ростовской области о задержании главного архитектора области Алексея Полянского, главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района этого города Александра Корчиги появилось 12 февраля. Чем отличились ростовские деятели архитектуры и почему их история может потрясти воображение, рассказывает автор ИА REGNUM Илья Романов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Цепочка уголовных дел, связанных с превышением полномочий, тянулась за замминистра строительства, архитектуры и территориального строительства Алексеем Полянским уже некоторое время. При этом вменявшиеся ему деяния являлись не самим по себе «превышением должностных полномочий», но содержали формулировку «с причинением тяжких последствий». В результате неправомерного решения Полянского были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию несуществующих объектов капитального строительства, Ростов-на-Дону потерял, а ООО «Ростовский универсальный порт», соответственно, приобрело земельные участки совокупной стоимостью более 500 млн рублей. Но сидеть за решение Полянского пришлось тогда его коллеге — экс-директору департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-ДонуАлександру Кочергину, получившему 4 года колонии общего режима.

Так что Полянский продолжил свою деятельность, и в 2013-м вновь стал фигурантом уголовного дела о махинациях с землей, но с формулировкой «по истечении срока давности» чиновник был отпущен. Хотя прошло всего лишь три года, а доказанная сумма ущерба составила 30,5 млн руб. Станет ли нынешний, третий арест для Полянского решающим?

Два других чиновника, также посвятивших себя архитектуре Ростова-на-Дону и попавших в сообщение СК РФ, обладают менее насыщенными, но тоже довольно яркими биографиями.

Читайте статью Тёмное прошлое архитектуры Ростовской области и другие публикации Ильи Романова.