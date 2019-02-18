Москва, 18 февраля, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Автомобили дорожают — это факт. Новые модификации с новыми опциями, с большим количеством функций, с более современными агрегатами всегда стоят заведомо больше. Плюс целый спектр общеэкономических причин: инфляция, рост налогов, включаемых в цену, а, кроме того, что важно для российского авторынка, ослабление курса рубля в 2018 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Даже отечественные бренды в значительной доле состоят из импортных комплектующих, которые дорожают в рублях сильнее, чем в валюте. Однако говорить, что рынок останется без дешевых автомобилей, это все же преувеличение. То, что «АвтоВАЗ» представил свой первый спорткар ценой выше 1 миллиона рублей, еще не значит, что и остальные его модели будут раскупаться дороже миллиона. Вряд ли российские автопроизводители откажутся от сегмента бюджетных автомобилей.

«Рынок он на то и рынок, чтобы удовлетворять самый разнообразный спрос, в том числе и по признаку платежеспособности населения. А в массе своей платежеспособность в России ведь не настолько растет, даже с учетом роста автокредитов.

Как только окажется, что ниша бюджетных авто окажется пуста, найдется производитель, который предложит свой товар с требуемыми свойствами», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле 1 миллиона рублей.

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