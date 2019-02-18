Кемерово, 19 февраля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вновь выдал в эфир «крылатую фразу», которая может стоить ему понижения рейтинга. Как губернатору Кузбасса, пришедшему на волне ожидания позитивных перемен, победить своего главного врага — собственное неумение формулировать мысль, рассуждает автор ИА REGNUM Анна Алябьева.

Vk.com/tsivilev42 Сергей Цивилёв искупался в проруби на Крещение Господне

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», вот так охарактеризовал кузбассцев их губернатор Цивилев. Теперь уже не важно, что Цивилёв всего лишь хотел призвать жителей Кемеровской области вести более здоровый образ жизни, формулировка, которую он использовал, испортила всё впечатление. Причем эта беда настигает политика не впервые, еще памятна фраза, брошенная им на митинге в Кемерове после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?». Потом Цивилёв извинялся перед народом на коленях. Перечень «особо удачных» высказываний губернатора множится, и «что с этим делать?» перемещается из области риторических вопросов в область вопросов политических.

Возможно, стоит прислушаться к мнению политконсультанта Владимира Лифантьева, посоветовавшего укреплять смычку между губернатором и деятелями искусств. Например, член предвыборной команды Цивилёва, актер и режиссер Владимир Машков мог бы провести со своим патроном мастер-класс по сценической речи. И делать это желательно не откладывая в долгий ящик, пока Сергей Цивилёв не испортил свое, изначально такое положительное, реноме окончательно.

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