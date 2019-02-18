Антананариву, 19 февраля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина выступил на саммите Африканского союза, проходившего в Аддис-Абебе, с речью, которая привлекла пристальное внимание многочисленных экспертов. Чем удалось поразить специалистов по африканской политике этому президенту с нелегкой политической судьбой, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Andry-rajoelina.org Андри Раджоэлина

Пришедшему к власти в марте 2009 года, после провала военного мятежа, который сверг его предшественника Раваломанана, Раджоэлине пришлось выдержать нешуточное международное давление. На момент его утверждения в качестве лидера страны Мадагаскар поразил тяжелый экономический кризис, вызванный бойкотом со стороны Африканского союза, и меры, принятые Раджоэлиной, можно охарактеризовать как неординарные. Малагасийский президент дал разрешение на вырубку и торговлю знаменитым «розовым деревом», палисандром, что сразу перевело политика в разряд врагов всемирного экологического движения.

Но судя по результатам, показанным Раджоэлиной в ходе выборов, а он победил своего соперника, набрав на 10% голосов больше, народ Мадагаскара с пониманием отнесся к его политике. Что же касается яркого и популистского выступления президента Мадагаскара перед представителями Африканского союза, то, вероятно, окрыленный успехом в собственной стране, Раджоэлина теперь планирует пробу сил в масштабах политики целого континента. Теперь Африканский союз будет иметь дело со «своевременно недоразгромленным» амбициозным лидером Мадагаскара.

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