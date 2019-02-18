Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. В Ростовской области один из социальных проектов, созданных в рамках задания «Сердце лидера», — это гид по платформе f6s, самой крупной платформе для стартапов в мире, которая помогает стартапам привлекать инвесторов и искать новых сотрудников. Автором проекта выступил полуфиналист кадрового конкурса «Лидеры России» Андрей Батрименко вместе с командой единомышленников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из личного архива Андрея Батрименко Презентация проекта в Ростове-на-Дону

«Главная цель проекта — помочь русскоговорящим стартапам разобраться с международной платформой, зарегистрировать свои заявки, найти международных партнёров или инвесторов для того, чтобы выйти на глобальные рынки и развивать свой продукт из России», — отметил собеседник агентства.

По словам Батрименко, в настоящее время гайдлайн скачали уже свыше 50 старатапов, сайт посетили более 500 человек (это был один из количественных KPI, который планировали достичь к апрелю), более 50 стартаперов посмотрели презентацию гайдлайна очно и приняли участие в мастер-классе по функционалу площадки.

Также полуфиналист поделился впечатлениями от участия в конкурсе.

«Девиз, под которым проходит конкурс для меня, — познай самого себя. Главная ценность конкурса, которую я уже получил от участия и хочу получить от финала, — понимание своих сильных мест и точек роста, рекомендации по развитию своих компетенций от лучших экспертов страны. Безусловно, мы получили новые контакты и знакомства с очень интересными людьми. Мы уже создали свой чат, обсуждаем подготовку к финалу, делимся рекомендациями по книгам», — отметил ростовчанин.

По словам Андрея Батрименко, он хотел бы лично поработать с наставником из числа людей, которые развивают цифровую экономику и информационные технологии в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина. В Южном федеральном округе приглашение в финал конкурса получили 25 участников из пяти регионов.