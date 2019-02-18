Сеул, 18 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Южной Корее выпустят почтовую марку, посвященную 100-летию Движения 1 марта. Об этом сообщает No Cut News с ссылкой на представителей национальной почтовой службы Республики Корея.

Марка к 100- летию Первомартовского движения

11 апреля будет выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию со дня образования Временного правительства Республики Корея. В общей сложности к годовщине будет выпущено 624 тыс. марок.

«В 1919 году 33 корейских патриота зачитали декларацию независимости, поэтому в честь Первомартовского движения за независимость Кореи от японского колониального рабства будет выпущена памятная марка», — сообщили представители Korea Post.

Движение 1 марта или Движение Самиль — одно из самых ранних национальных корейских движений во времена японского господства. Название ему было дано после инцидента, происшедшего 1 марта 1919 года.