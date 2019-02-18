Москва, 18 февраля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Высокие различия в уровне жизни регионов России — это результат сразу нескольких глобальных факторов. Во-первых, это текущая конфигурация российской экономики, во-вторых, это особенности рыночного способа организации экономики, и в-третьих, это высокая централизация системы государственного и корпоративного управления, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди

«Рыночная экономика подразумевает наличие конкуренции за финансовые потоки, это значит, что при такой системе всегда будут существовать лидеры и аутсайдеры. И в этом нет ничего плохого, потому что это дополнительный стимул для развития. Но для России ситуация осложняется «гипертрофированностью» экспортно-сырьевого сектора и «недоразвитостью» остальных секторов экономики», — пояснил эксперт.

И здесь вроде бы тоже не всё так плохо, но так как большая часть ресурсов находится в тех частях страны, где проживает наименьшее количество граждан, то получается, что большинство российских регионов заняты в «недоразвитых» отраслях. А финансовый ресурс от «гипертрофированного» экспортно-сырьевого сектора из-за высокой централизации уходит в регионы, где «прописаны» сырьевые компании. А это столичный регион, близлежащие к нему и региональные центры, где эти ресурсы и добываются.

«Так что для регионального «выравнивания» уровня жизни и доходов граждан нужно либо менять механизмы перераспределения экспортно-сырьевых доходов, либо, что кажется единственно верным вариантом, выравнивать структуру экономики в пользу несырьевых секторов. Тогда жители в регионах России сами смогут заработать и не будут ждать денег из «центра», — полагает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, качество жизни в регионах в России за последний год не изменилось. Как и в 2018 году, первые места в рейтинге субъектов РФ, где лучше всего жить, сохранили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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