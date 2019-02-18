Барнаул, 18 февраля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. С американскими учёными, которые выявили зависимость между чрезмерным употреблением сахара и увеличением риска возникновения онкологических заболеваний, не поспоришь — считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что сахар, согласно эксперименту, увеличивает риск возникновения рака, он пояснил:

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«Если выявлено статистически значимое увеличения заболеваемости раком, связанное с приемом сахара, то, стало быть, так оно и есть. Тем более, это логически вытекает из результатов более ранних исследований, обнаруживших ряд онкозаболеваний, ассоциированных с ожирением.

Что касается усиления роста опухоли и метастазирования в ответ на увеличенное потребление сахара, то это, хотя и не было до сих пор подтверждено научными исследованиями, давно известно практикующим врачам, которые стремятся у таких пациентов исключить глюкозу в качестве компонента инфузионной терапии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее учёные американского Онкологического центра имени М. Д. Андерсона провели опыты, которые показали ускоренный рост опухоли у мышей, получавших сахарозу, количество которой сопоставимо с уровнем потребления сахара жителями западных стран.