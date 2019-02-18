Москва, 18 февраля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Инициатива Центробанка о контроле над торговлей бензином через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) посредством понуждения трейдеров раскрывать информацию о себе организаторам торгов — это видимость работы регулятора, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM этот «новый» способ избежать серьезных колебаний цен на бензин, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«Всё это видимость: что-то делаем, что-то там регулируем. Но я не понимаю, как предоставление всех обозначенных Центробанком документов поможет повлиять на ценообразование. Зачем нужно предоставлять полный отчёт о своей деятельности на коммерческом поприще и деятельности контрагентов? Насколько это правильно, обоснованно и где тут рынок? Мне не совсем понятно.

В тех требованиях, которые намерен установить Центробанк, много написано про какие-то рыночные механизмы, но, как мне кажется, это совсем другое. Вы заметили, что там нет ничего про требования к нефтяным компаниям, когда они отправляют всё на экспорт и оголяют внутренний рынок? Про это ни одного слова нет. Не говорится и о том, что нефтяные компании как-то должны отвечать деньгами за такие вещи. Что такое СПбМТСБ? Это коммерческая организация, учредителем которой являются все нефтяные компании, которые там торгуют. Соответственно, они и определяют правила игры. Главным регулятором там является Центробанк, ФАС, ну и так опосредованно — Минэнерго РФ. Поэтому это дорога с односторонним движением.

Но я ни в коем случае не говорю, что биржа — это идеальный инструмент. Есть там компании, которые реально разгоняют цены. Биржа — это и есть спекулятивный инструмент. Поэтому если Центробанк сделает правила игры единые для всех — это будет здорово. А если это опять «загнуть в узел коммерсантов, а нефтяники — пусть как хотят, так и живут» — ничего хорошего. Захотели сегодня — увеличили экспорт, нефть в гору пошла (сейчас 66 долларов за баррель), ещё доллар-два, и опять поедут на экспорт и оголят внутренний рынок. И за это ничего нефтяникам не будет.

Нет такого механизма, чтобы не было скачков бензина. Возьмём, к примеру, Германию, где цена топлива может меняться 3−5 раз в месяц. Есть биржевые скачки — меняются цены. Но там нет такого влияния, как в России. У нас 70% составляют налоги и акцизы, а на АЗС при росте биржевых значений цены могут быть минимальными. У них нефтяники бензином в розницу не торгуют, этим занимаются коммерсанты, и они понимают свою прибыль. А у нас в рознице топливо может быть 42 рубля за литр, а на бирже — 50. Это далёкое от рынка ценообразование. Поэтому у нас в стране с таким подходом нужно сократить либо налоговое бремя в топливе — чтобы мы были более подвержены формированию цены в розницу — либо менять политику. Хотя пока государство целиком и полностью стоит на стороне нефтяных компаний, я думаю, что у нас пока это невозможно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ предложил ввести дополнительные меры рыночного регулирования, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо. В официальном письме, направленном, по данным «Известий», в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, предлагается повысить требования к трейдерам, допущенным к торгам на бирже. Они, в частности, должны будут предоставить всю финансовую информацию, а также данные об учёте клиентских поручений и их исполнении.

Трейдеров хотят обязать хранить даже записи телефонных звонков. Апогеем всех новшеств станет некий кодекс этики участников торгов, куда будет включен пункт о лишении недобросовестного трейдера права торговать на бирже.