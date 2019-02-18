Калуга, 18 февраля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В подразделениях уголовно-исполнительной системы Калужской области содержатся более 650 обвиняемых и осужденных, являющихся гражданами других государств. Как сообщила 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области, майор внутренней службы Ирина Бегунова, наибольшее число отбывающих наказание иностранцев — жители Украины, Узбекистана и Таджикистана. Также есть граждане Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области

Больше всего иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Все они находятся в подразделениях УФСИН на общих основаниях. Особые условия содержания для иностранцев не предусмотрены. Каждый из них имеет право поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств.

Вопросы погашения исков в пользу потерпевших, возмещения осужденными ущерба, причиненного потерпевшим и государству, являются одними из приоритетных для УФСИН России по Калужской области. Суммы, которые назначил суд по искам потерпевших, погашаются осужденными годами.

Так, в колонии-поселении №6 заключено более 15 договоров на оказание услуг по предоставлению рабочей силы в лице осужденных. Это дает осужденным не только возможность трудиться за пределами стен исправительного учреждения, получать оплату за свой труд в соответствии с действующим законодательством, но и компенсировать ущерб, причинённый гражданам Калужской области.