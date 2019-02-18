Москва, 18 февраля, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина о стабильности рубля в долгосрочной перспективе и выгодности инвестиций в рублевые активы — слишком смелые и оптимистичные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1» фактически порекомендовал гражданам хранить сбережения в рублях. Так, по словам министра, волатильность рубля в ближайшее время сохранится, однако в долгосрочной перспективе инвестиции именно в рублевые активы будут самыми выгодными. При этом, отметил Орешкин, гражданам РФ необходимо хранить сбережения в той валюте, в которой они планируют их тратить.

«Совет хранить сбережения в той валюте, в которой они тратятся, — банальная рекомендация, это знает любой студент первого курса любого экономического факультета. Но если это завязано на то, что рубль будет стабильный в ближайшее время, то это слишком смелое заявление министра», — уверен Емельянов.

По его словам, сегодня практически нет причин для того, чтобы так позитивно смотреть на будущее российской валюты.

«Если оценивать ситуацию объективно, то для оптимизма при данной экономической политике мало оснований. Потому что экономический рост нестабилен, доходы населения падают, наша финансовая система открыта всем валютам и любое колебание на внешних рынках, любое усиление санкционного давления ведет к девальвации. Но министру, видимо, по должности положено делать такие заявления, ведь до него был другой министр, который делал только пессимистические заявления, а Орешкин работает на противоходе, делает только оптимистические заявления», — заявил Емельянов.

Поэтому, уверен депутат, что для того, чтобы обеспечить стабильный рубль, необходимо для начала изменить экономическую политику.