Москва, 18 февраля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Отключение горячей воды для профилактики водопроводных и отопительных систем в условиях сурового российского климата действительно необходимо. С другой стороны, у жителей многих развитых стран такая практика вызывает искренне удивление — их коммунальные службы умудряются обслуживать соответствующие коммуникации, не отключая потребителям воду, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

(сс) Hernán Piñera Если в кране нет воды...

«Впрочем, и качество, и изношенность систем, равно как и климатические условия там как правило находятся на совершенно иных уровнях. Вероятнее всего, по мере внедрения новых технологий и совершенствования процедур контроля за водоснабжением и отоплением в крупных мегаполисах, действительно можно изыскать возможности для существенного сокращения сроков отключения воды», — пояснил эксперт.

А вот возможно ли столь радикально сократить время обслуживания сетей в регионах с крайне холодным климатом и в небольших населённых пунктах, где горячее водоснабжение и отопление обеспечиваются небольшими местными котельными, работающими зачастую на угле, большой вопрос.

«Устаревшее оборудование, проблемы с поставкой запчастей, скромные возможности по ремонту силами местных компаний делают на сегодняшний день эту задачу чрезвычайно сложной», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что в России разрабатываются технологии, позволяющие сократить сроки отключения горячей воды до трех дней.

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