Москва, 18 февраля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Результаты экспертов, использовавших данные Росстата, Банка России, Минфина и иных ведомств, привели к вполне закономерным выводам — те регионы, в которых обращается значительная часть денежных средств и на которые приходится более 40% валового регионального продукта (DDG), показали более высокий результат, нежели регионы со слабой экономикой, традиционно являющиеся реципиентами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На улицах города

«Лидеры рейтинга — Москва, Санкт-Петербург, Московская область отличаются не только большей концентрацией бизнеса, но и значительным количеством наукоемких и высокотехнологичных производств, предприятий с высоким уровнем переработки и, соответственно, создающих бОльшую добавленную стоимость. Да и инфраструктурная составляющая в этих регионах развита заметно лучше», — пояснил эксперт.

При этом стоит отметить, что среди первого и последнего десятка участников рейтинга изменений практически не произошло — там участники занимают свои позиции достаточно прочно, особенно, если принимать во снимание традиционную инертность большинства показателей, характеризующих качество в жизни. В середине списка изменения были, но не слишком значительные, что так же вызвано инертностью базовых индикаторов.

«Даже появление крупных инфраструктурных проектов не способно придать тому или иному региону России существенный импульс по основным показателям, характеризующим качество жизни, позволяющим оказать ускоренное влияние на конечные результаты», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, качество жизни в регионах в России за последний год не изменилось. Как и в 2018 году, первые места в рейтинге субъектов РФ, где лучше всего жить, сохранили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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