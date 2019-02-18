Москва, 18 февраля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Проезд на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) можно будет оплатить картой «Тройка», соответствующий приказ был выпущен министерством транспорта России. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Mos.ru Карта Тройка

Документ даёт право использовать для оплаты проезда на пригородных поездах, в том числе, на Московских центральных диаметрах, городские билеты и все современные бесконтактные технологии: банковские карты, гаджеты с технологией NFC, электронными билетами и QR-кодом.

Кроме того, пассажиры будут обязаны валидировать билет в начале и по окончанию поездки. Данная возможность также будет доступна на остановочных пунктах, не оснащённых турникетами.

«Для реализации проекта Московских центральных диаметров и решения основной задачи — комфортной интеграции МЦД в существующую городскую транспортную систему, нам было надо ввести единые технологии оплаты проезда на всех видах транспорта», — пояснил вице-мэр и глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

При этом нововведения не будут распространяться на метрополитен и МЦК, где не планируется вводить зональные тарифы на проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что зональная оплата проезда необходима для успешной интеграции пригородного железнодорожного транспорта и будущих Московских центральных диаметров (МЦД).

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