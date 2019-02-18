Ташкент, 18 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО подготовил заявку на исключение города Шахрисабз из Списка всемирного наследия, заявил Йенс Йордан — специалист по сохранению архитектурного наследия, член немецкого Национального комитета ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест).

(сс) Ljuba brank Памятник Амир Темуру на фоне руин Ак-сарая (резиденция Темура). Шахрисабс, Узбекистан

Город Шахрисабс известен в том числе тем что в нем в 1336 году родился один из символов Узбекистана, средневековый завоеватель Амир Темур (Темурланг).

«На ежегодном заседании Комитета по всемирному наследию, которое состоится в конце июня, будет принято решение о том, останется ли Шахрисабз в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО», сказал Йордан в интервью «Газете.уз».

По его словам, решение об исключении города из Списка всемирного наследия проистекает после уничтожения властями исторических кварталов Шахрисабза.

Ранее, при встрече с членами Общественного Совета города Ташкента, Йордан заявил, что только в Ташкенте властями уничтожено около 80% зданий, представляющих историческую и культурную ценность.

«Оставшиеся 20% необходимо всеми силами сохранить», сказал Йордан, команда которого, совместно с Общественным Советом города, занимается описью исторических зданий в столице Узбекистана.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время в Ташкенте запланировано масштабное строительство в центральной части города, под снос пойдут многие здания начала и середины ХХ века, представляющие историческую и культурную ценность и являющиеся предметом интереса для иностранных туристов.

Снос таких зданий, как считается, обусловлен вопиющей некомпетентностью чиновников, дающих разрешение на снос, но многие жители полагают, что чиновниками, вопреки здравому смыслу, движет исключительно корысть, так как под снос идут здания в центре города, земля под которыми представляет интерес для застройщиков.

На днях произошел резонансный случай, когда власти начали рушить строение в Ташкенте, в то время как жители еще не съехали из здания и не планируют этого делать, так как власти не заключили с ними официальные соглашения о компенсациях.