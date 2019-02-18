Ярославль, 18 февраля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

City-yaroslavl.ru Михаил Кузнецов

Последний рабочий день Кузнецова 18 февраля. Ранее сообщалось, что он будет работать до 4 марта по соглашению сторон.

Очевидно, досрочный уход Михаила Кузнецова связан с выступлением в Ярославской областной думе мэра Владимира Волкова. Депутаты потребовали от градоначальника отчета по поводу плохой уборки областного центра. Волков возложил всю вину на своего заместителя Михаила Кузнецова. Видимо, заместитель мэра не стал этого терпеть и решил уйти как можно быстрее.