Тель-Авив, Израиль, 18 февраля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля арестовали 16 палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Армия Израиля

Арестованные жители обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.

Как передавало ИА REGNUM, правоохранительные службы Израиля регулярно проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся свыше 6 тыс. палестинцев, которым не были предъявлены никакие обвинения.