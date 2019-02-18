Ярославль, 18 февраля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Власти Ярославля отзывают из областной думы проект закона, который предполагал введение штрафов за нарушение правил платной парковки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Парковка в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, муниципалитет предложил штрафовать нарушителей платного парковочного пространства на 1,5 тысячи рублей. Такая же сумма предусмотрена в правилах за любое другое нарушение правил парковки.

Как рассказали в мэрии, проект закона отзывается «для дополнительной проработки данного вопроса и его комплексного обсуждения в рамках выработки единой политики парковочного пространства на территории города Ярославля».

«Есть решение, что сначала нужно концептуально проработать все вопросы организации платного парковочного пространства в Ярославле, а потом уже выходить в думу с предложением о штрафах. Создана рабочая группа с участием депутатов. Когда все вопросы будут решены, проект будет внесен в думу вновь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Можно предположить, что речь может идти о сумме штрафа за нарушение правил платной парковки, а также о том, кто будет иметь право его взимать. Ранее начальник УГИБДД по Ярославской области Андрей Сироткин заявил о том, что этим не должны заниматься сотрудники ГИБДД — им и так хватает работы.