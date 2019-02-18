Ереван, 18 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) предлагает в течение года провести конституционный референдум по вопросу о возвращении к полупрезидентской системе правления, провести в течение следующего года выборы президента республики по новой конституции.

Photolure Первый президент Армении Левон Тер-Петросян

Об этом говорится в заявлении партии по итогам одобренной на прошлой неделе парламентом Армении программы правительства Никола Пашиняна.

«Программа правительства Армении, которая была одобрена Национальным собранием, «представляет собой достаточно всеобъемлющий круг вопросов, которые должны быть решены в различных сферах государственного управления в течение ближайших пяти лет».

«Программа также содержит ценные замечания о таких принципах надлежащего управления, как инклюзивность, подотчетность, прозрачность, упрощение регулирования и так далее. Заявляется о бескомпромиссной борьбе с коррупцией, необходимости создания основанной на экспорте, добросовестной конкуренции и участии экономики и благоприятствующей инвестициям среды, стратегии превращения информационных и высоких технологий в локомотив экономики и военной промышленности и многие другие амбициозные программные цели развития страны», — говорится в заявлении.

«Главная особенность новой ситуации заключается в том, что, несмотря на то, что период политической власти двадцатилетнего жесткого авторитаризма закончился, огромное влияние созданной им системы по-прежнему сохраняется во всех других сферах политической, экономической и государственной жизни страны. Поэтому предстоящие годы должны стать, с одной стороны, годами разрушения существующей порочной системы и восстановления конституционного порядка, с другой стороны, годами создания прочного фундамента для будущей демократической Армении, которая будет иметь сильные конкурентные позиции в международных отношениях», — подчеркивает АНК.

Исходя из сегодняшних реалий, для ближайших пяти лет АНК считает приоритетными радикальные решения в следующих направлениях: трансформация общественно-политической системы Армении, восстановление основ конкурентной, либеральной экономики, реформа судебной системы, установление справедливости.

В своем пространном заявлении партия Левона Тер-Петеросяна предлагает, в частности, в течение года провести конституционный референдум по вопросу о возвращении к полупрезидентской системе правления, провести в течение следующего года выборы президента республики по новой конституции, радикально изменить Избирательный кодекс — перейдя на систему 100-процентного пропорционального представительства, искоренить коррупцию, устранить неестественные монополии, гарантировать конкурентные равные условия для всех хозяйствующих субъектов, принять новое законодательство по антимонопольной политике, значительно сократить теневую экономику, очистить судебную систему, освободить от должностей коррумпированных, исполняющих волю других кадров, которые дискредитируют высокое звание судьи, применить правосудие переходного периода.

Конституция Армении была изменена в 2015 году, при президентстве Сержа Саргсяна. Тогда путём референдума Армения перешла с полупрезиденсткой формы правления на парламентскую. Согсласно оппозиции, таким образом Серж Саргсян решил продлить пребывание у власти, пересев с президентского кресла на премьерское. В апреле 2018 года парламент Армении избрал Саргсяна премьер-министром. Это вызвало массовые акции протеста, которые возглавил нынешний премьер-министр Никол Пашинян. Саргсян продержался в премьерском кресле всего семь дней, после чего подал в отставку.