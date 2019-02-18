Потакет, США, 18 февраля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Компании Blizzard и Hasbro объявили о своём сотрудничестве для создания серии игрушек по популярной онлайн-игре Overwatch. Одним из проектов компаний станет тематическая версия настольной игры «Монополия», сообщается в Twitter-аккаунте Hasbro.

Overwatch

Локации игрового поля будут названы в честь карт из Overwatch, а вместо стандартных «фишек» «Монополии» появятся полноценные мини-фигурки героев: Трейсер, D. Va, Лусио и Уинстона. Помимо настольной игры, компании выпустят серию экшен-фигурок с несколькими точками артикуляции. Среди заявленных персонажей: Мерси, Трейсер, Райнхардт, Фарра и Солдат-76.

Обновление выйдет и в линейке игрушечных бластеров Nerf — в нём появятся аналоги оружия Мэй, Лусио и Турбосвина. Фигурки поступят в продажу в апреле 2019 года.

Напомним, что ранее в Overwatch появилась новая карта «Париж» с установленным на ней работающим роялем. Один из геймеров создал специальную модификацию для игры на этом рояле при помощи миди-клавиатуры. Для создания мода он использовал программу Aimbot, которая реализует в игре функцию автонаводки.