Москва, 18 февраля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Противники «Северного потока — 2» пытаются сохранить свою «репутацию», а решения ЕС свидетельствуют в первую очередь о том, что газопровод, без сомнения, будет достроен, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 февраля, комментируя сообщения о поправках к газовой директиве ЕС в отношении российского газопровода.

Nord Stream 2 / Axel Schmidt Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на текст поправок к газовой директиве Евросоюза сообщил, что «Северный поток — 2» с большой вероятностью будет недозагружен в первые годы эксплуатации. Это связано с усложнением норм согласования. Кроме того, одна из поправок дает Еврокомиссии возможность запретить «Газпрому» использовать мощности газопровода более чем на 50%.

«То, как сегодня трактуется новость о газовой директиве ЕС и поправках к ней, меня, например, полностью устраивает. Странно было бы предполагать, что противники «Северного потока — 2» не попытаются сделать какой-то сохраняющий их «репутацию» ход в условиях, когда осуществление проекта идёт вперёд. Своего рода «строгое лицо» при слабой игре.

Пусть газопровод «Северный поток — 2» «с высокой долей вероятности» останется какое-то время недозагруженным, но пусть он будет. И он будет, ещё одним подтверждением чего и служит вся эта возня вокруг директивы и поправок.

Директивы, однако, вещь переменная. Трубы на дне моря — реальность постоянная», — отметил Михаил Демурин.