Москва, 18 февраля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Помимо цен на нефть, ещё одним фактором, который влияет на ослабление курса рубля, являются санкции, которые усиливают отток капитала из РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который пообещал, что рубль сохранит устойчивость при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель.

ИА REGNUM Рубль

«Почему министр решил, что цена на нефть будет стабильной, это большой вопрос и его личные догадки, не имеющие под собой никакого практического обоснования, — сказал Комолов. — Есть риск, что цены будут меньше 40 долларов. По многим прогнозам грядёт очередная волна кризиса. Буквально сегодня появилась новость о резком 10-процентом падении потребительской активности в США, что говорит о нестабильности западной экономики, что распространится и на весь мир».

Иными словами, говорить о преодолении кризиса мировой экономики по-прежнему не приходится, а значит, как полагает Комолов, есть риск, что и цена нефти будет продолжать колебаться вплоть до очень низких значений.

«В силу стагнации мировой промышленности, — уточнил экономист. — А что касается влияния нефти на рубль, то хотя фактор и остаётся ключевым, ещё важную роль играют санкции, которые тоже действуют на ослабление курса рубля. Как известно, США готовят ещё один пакет санкций против РФ, и если это произойдёт и ситуация будет дальше идти по нарастающей, то рубль продолжит и дальше слабеть, потому что всё это будет сопровождаться оттоком капитала из российской экономики в силу недоверия к её стабильности. В такой ситуации рубль продолжит девальвироваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» заявил, что при цене на нефть, превышающей 40 долларов за баррель, курс рубля не будет подвержен значительным колебаниям. По словам министра, в долгосрочной перспективе курс российской валюты также будет устойчивым, а в реальном выражении он будет плавно укрепляться.