Барселона, Испания, 18 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Команда «Альфа Ромео» официально представила новый болид на сезон-2019 «Формулы 1». Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Болид «Альфа Ромео F1»

Отметим, что ранее команда выступала в «королевских автогонках» под названием «Заубер». Гоночный автомобиль получил индекс C38.

https://twitter.com/JamesGallowayF1/status/1097396788577869824

Выступать за «Альфа Ромео» в сезоне-2019 будут финский пилот Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

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