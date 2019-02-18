Чита, 18 февраля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Грипп и ОРВИ отправили на больничную койку десятки жителей Забайкальского края. Согласно официальным данным регионального минздрава, в настоящее время в стационаре краевой клинической инфекционной больницы (ККИБ) находятся 211 пациентов с гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями, из них — 31 беременная женщина и 130 детей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

«Диагноз «грипп» при этом подтвержден у 44 пациентов, 20 из которых — дети», — отмечают медики.

По словам начмеда ККИБ Елены Веселовой, в отделении реанимации и интенсивной терапии получают лечение четыре тяжелых пациента с гриппом и ОРВИ, из них 2 детей (в том числе грудной ребенок), а также две взрослых пациентки с отягощенным анамнезом.

«Все тяжелые пациенты не были привиты», — подчеркнула Веселова.

Также известно, что за эпидемический сезон 2018 — 2019 года диагноз «грипп» в ККИБ установлен у 273 пациентов, а всего в Забайкалье насчитывается 748 загрипповавших.

Тем временем в министерстве здравоохранения Забайкальского края уже готовятся ко второй волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Она вероятна из-за потепления, сообщил 18 февраля министр здравоохранения региона Сергей Давыдов. По словам чиновника, которые цитирует «Чита.ру», количество вызовов к взрослым увеличилось на 20% с 80 до 100 звонков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Забайкальском крае в текущем эпидсезоне ставит рекорды. В начале февраля 2019 года на больничную койку попали более 700 человек. Из них в тяжелом состоянии находились 30 пациентов (двое детей и 28 взрослых, в том числе одна беременная, а один взрослый подключен к аппарату ИВЛ).