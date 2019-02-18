Магадан, 18 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Федеральная служба статистики в Магаданской области и жители региона продолжают удивлять информацией о ценах на продукты питания на Колыме. По данным колымчан, килограмм укропа в области стоит 817 рублей, а значит 120 граммов — 98 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

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Росстат дополняет картину цен на продукты в регионе: килограмм макаронных изделий стоит 132 рубля, картофеля — 73,5, капусты — 68,6, яблок — 219 рублей.

Огурцы и помидоры обходятся жителям региона в 549 и 565 рублей соответственно за кг, пшеничный хлеб стоит почти 93 рубля, десяток яиц — 111 рублей. Цена килограмма творога — 531 рубль, сыра — 590,6 рубля, сливочного масла — 531 рубль. Литр молока стоит 95—122,5 рубля в зависимости от жирности, подсолнечного масла — 109 рублей.

Охлаждённое мясо курицы продают за 236 рублей за килограмм, полукопчёную колбасу — за 621 рубль, варёную — за 506,6 рубля, сосиски и сардельки — за 516 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Колыма уже неоднократно удивляла ценами на продукты питания. Бутылочка питьевого йогурта 0,33 литра продавалась в Магадане за 188,9 рубля, цены на помидоры и огурцы в начале весны-2018 достигали 700 рублей за килограмм, а в мае прошлого года в столице региона продавали морковь по 722 рубля. Тогда же жительница столицы Колымы рассказала, что отдала 200 рублей за небольшой пучок редиски, 450 рублей за килограмм огурцов и 550 — помидоров, 150 рублей за зелёный салат и 200 рублей за 200 граммов сметаны.

«2,5 кг салата обойдётся в 1550 рублей, 1 кг — в 620 рублей, 100 гр в 62 рубля. Такова средняя цена салата на Колыме», — посчитали в соцсетях жители региона, предложив назвать получившееся блюдо «Золотой салат» и салат «Магаданская сказка».

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