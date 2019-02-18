Южно-Сахалинск, 18 февраля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Жители Сахалина и Курил считают, что российский косметический гигант Natura Siberika обманывает потребителей. Компания позиционирует себя, как крупнейший в России производитель органической, то есть, натуральной косметики. На упаковках продукции NS указано, что произведена она из растений, которых не существует в природе, а собирают эти растения «коренные жители Курил айны», которые давно перекочевали в Японию. Айны, если верить производителю, собирают фантастические растения на органической ферме компании, расположенной на Кунашире. Но на Кунашире про ферму тоже никто не слышал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Чудо-растения

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Сахалинский эколог, супруга которого купила бальзам для волос от Natura Siberika — Natura Sakhalin, прочитал состав «чудодейственного» средства и сильно удивился. После чего посоветовал жене никогда больше не покупать косметику этого производителя.

В числе ингредиентов на упаковке бальзама значатся: органическое масло дикого черного кедра, которое якобы содержит в 28 раз больше витамина Е, нежели оливковое и кокосовое масла. В бальзам входит также дикий красный можжевельник, который также намного полезнее обычного, масло горного сахалинского репейника, масло дикой вулканической морошки, которое, если верить написанному, содержит в 17 раз больше витамина С, чем масло морошки лесной. Производители обещают, что все эти ингредиенты наполнят волосы чудодейственной силой.

Также на упаковке написано, что собирают все эти чудесные растения сахалинские коренные жители айны.

«Я эколог. Я знаю, что таких растений не существует в природе. Какие айны? У нас их нет давным — давно. Если такой бред написан на упаковке, то что же налито в бутылку? Посоветовал жене больше это не покупать», — привело слова сахалинского экологаИА Сахалин. Инфо

Старший научный сотрудник естественнонаучного отдела Сахалинского краеведческого музея Александр Соловьев тоже был немало удивлен тому, что пишет на своей продукции Natura Siberika.

«В Сахалинской области только два вида морошки, они различаются только латинскими названиями, русских названий нет. Естественно, никакой вулканической ягоды не существует. Дикий черный сахалинский кедр — тоже полнейшая дикость. Кедра вообще нет на Дальнем Востоке, есть кедровая сосна. Вообще, про черный кедр я слышу впервые, как и про дикий красный японский можжевельник. Горный сахалинский репейник — тоже нет такого вида. Репейник не бывает горным или садовым, или ещё каким-то, он один, обычный», — рассказал ученый.

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На официальном сайте Natura Siberika рассказывает ещё более интересные вещи. Оказывается, древние жители Курил айны собирают фантастические растения для косметической продукции компании не где придется, а на специальной органической ферме, которую компания специально создала на курильском острове Кунашир, в районе села Дубовое. Именно там, если верить тому, что пишет производитель на своём сайте, и выращивают с 2017 года редкие растения: вишню курильскую (хонсюйску.), землянику ийнумскую — мощнейший антиоксидант, малину Мацумуры, бархат японский и японскую же жимолость. Площадь фермы, как сообщается, 1,9 гектара, а к работе компания привлекает местных жителей.

Коренная курильчанка, журналист и писатель Оксана Ризнич удивилась, изучив сайт компании:

«Кто это у нас тут вулканическую морошку выращивает и собирает её руками айнов? Народ за животы держится от смеха. А у меня как всегда вопрос: до каких пор Курилы будут становиться участниками всевозможных профанаций? В частности, мой Кунашир, который, если верить этой «Сиберике», расположен в Охотском море?! «Органическая ферма», поди, половину районного бюджета формирует? И смех и грех. Местные жители рассказали, что что-то собирали — молодой бамбучник, гречиху, выбросы водорослей, но совсем немного — около 10 — 50 кг в год. Формально, конечно, это даёт «Сиберике» право утверждать, что она что-то там собирает. Но уж точно не «черный кедр» и «красный японский можжевельник». Если, конечно, это «Сиберика». Одна девушка местная мне написала, что искала помещение под фито-ферму. Но ничего не построено. И айнов нет. На официальном сайте мэрии, в сельхозразделе — тоже ничего нет, вообще нет информации ни о какой фито-ферме», — рассказала Оксана Ризнич.

Оксану Ризнич очень заинтересовала информация ещё и потому, что остров Кунашир маленький, всего 120 км. в длину, и, например, того же шиповника уже не хватает даже местным жителям:

«Уже ни брусники, ни ежевики, ни клоповника. И если кто-то тут соберётся выбирать наши дикоросы в промышленных масштабах, то это будет настоящая беда!».

В сахалинских социальных сетях компанию, которая производит свою косметику из несуществующих растений, подняли на смех. Одна из участниц дискуссии написала в компанию. Ей ответили, ответ размещен в социальной сети. Представители Natura Siberika сообщили, что производят свою продукцию только из органического и экологически чистого сырья, которое собирают в самых экологически чистых районах.

«Часть растений была собрана на Сахалине — морошка, репейник. Что касается названий на упаковке, то мы использовали отсылки к месту и условиям сбора или внешнему виду растения, а также локальные наименования, которыми с нами поделились местные жители. Так, например, морошка собирается на вулканических почвах, что дополнительно обогащает её состав минералами, поэтому названа «вулканической», сбор репейника производился в горный местности, отсюда и название «горный», влажная кора старых кедров имеет черный цвет, поэтому мы его так назвали. И так далее», — написали представители российского косметического гиганта.

Компания также сообщила, что привлекает к сбору трав и прочих растений коренные народы. В том числе — коренные народы Севера.

Объяснение, мягко говоря, так себе. Потому, что учёный из Сахалинского краеведческого музея сообщил, что никакого кедра на Дальнем Востоке нет вообще — ни молодого, ни старого. И как быть с «органической фермой», которую вот уже который день разыскивают жители курильского острова Кунашир?

Сахалинцы, конечно, прокомментировали разъяснение компании:

«Вообще-то репейник на Сахалине и Курилах растёт только как заносный сорняк в населённых пунктах и сельхозугодьях, потому горным он никак быть не может»

«А черный кедр и японский можжевельник они в своём комментарии старательно обошли стороной. Хотелось бы узнать, на какой такой вулканической почве они насобирали морошку? Хотя итак ясно, что врут безбожно. И выкручиваются».

«Наверное, маркетологи компании решили, что Сахалин и Курилы это так далеко, что никто и не проверит? Тогда не надо было это на Сахалин поставлять».

«Наверное, айнов никто и не видит потому, что все они заняты сбором черного кедра и красного японского можжевельника на Кунашире?», — такие и подобные комментарии оставляют сахалинцы и курильчане в социальных сетях.

Впрочем, ищут теперь «органические фермы» Natura Siberika не только на Сахалине и Курилах. На Камчатке тоже их ищут. Потому, что на сайте компании написано, что камчатская ферма расположена прямо в окрестностях города Петропавловск-Камчатский и почти в 10 раз превосходит по площади кунаширскую — 9,2 гектара.

«Впервые слышу. Все окрестности Петропавловска знаю, как свои пять пальцев. И если бы такая огромная органическая ферма у нас была, я бы это знал. Да что там — об этом бы все трубили, для правительства это же такой плюс — такой знаменитый производитель косметики пришёл в регион! Но я — никогда об этой ферме не слышал. Теперь буду искать», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор регионального ИА Кам 24 Владимир Хитров.

На официальном сайте Natura Siberika сказано, что первые семена чудодейственных камчатских трав посеяны еще в 2016 году.

Компания была основана в 2008 году российским бизнесменом Андреем Трубниковым, генеральным директором группы компаний «Первое решение», специализирующейся на выпуске косметики и бытовой химии. Natura Siberika, как сообщается на сайте, имеет множество международных призов за выпуск органической, то есть, натуральной, косметики. У производителя множество фирменных магазинов как в России, так и за рубежом. Сообщается, что 4 органические фермы компании имеют сертификаты Европейского био-стандарта EU 834/07.

А потребителей этой органической косметики, особенно тех, которые проживают в регионах, где на органических фермах произрастают фантастические растения, теперь очень волнует вопрос: что же, всё-таки, они мажут на свою кожу и волосы? Нет, никаких эксцессов не замечено, жалоб не было, никто не облысел и не покрылся коростой. Но вопросы остаются.

Органическая косметика известных иностранных брендов, как правило, очень дорого стоит, чего не скажешь о продукции Natura Siberika.

Дозвониться по единственному, указанному телефону в компанию не удалось: электронный голос сообщает, что «номер временно не доступен».

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Объединения потребителей России» Алексей Корягин сообщил, что считает, что повестку Роспотребнадзору навязывают частные компании. Он также высказал мнение, что ведомство формирует свою деятельность по предложениям частных компаний, а не потребителей.