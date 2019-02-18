Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-ПетербургаАлександр Беглов назначил новых руководителей трех районов города. Предыдущие главы этих районов были уволены Бегловым 15 февраля после совещания в Смольном, на котором чиновникам высказывались претензии в плохой уборке городских территорий от снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Как сообщает 18 февраля пресс-служба Смольного, главой администрации Центрального района Санкт-Петербурга назначен Максим Мейксин. В течение нескольких последних лет он работал председателем Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, но в январе 2019 года покинул этот пост и был назначен советником губернатора по вопросам промышленности.

Ранее Мейксину ставился в заслугу промышленный рост, который продолжается в Петербурге без перерыва уже более трех лет подряд.

Прежде Центральный район возглавлял Андрей Хлутков, офицер ФСБ, вызывавший недовольство со стороны руководства и ряда депутатов Заксобрания Петербурга. Как отмечали наблюдатели, Хлутков пытался влиять на работу районной ячейки «ЕР», что не понравилось главе петербургских единороссов, спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову. Однако в Смольном к Хлуткову до последнего времени явных претензий не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Единороссы Петербурга вновь жалуются губернатору на его назначенца в центре

Главой администрации Василеостровского района назначен Эдуард Ильин, ранее работавший заместителем главы администрации Фрунзенского района.

Главой администрации Красносельского района назначен Олег Фадеенко, занимавший должность первого заместителя главы администрации Фрунзенского района.

Таким образом, Фрунзенский район стал «донором» руководителей для других городских территорий.

Кстати, в самом Фрунзенском районе в начале февраля также поменялся руководитель: вместо Валерия Сапожникова главой был назначен Константин Серов, бывший вице-губернатор, переведенный Бегловым в ранг советника.

Читайте также: Беглов назначил главой района бывшего вице-губернатора Петербурга

По всей видимости, несмотря на отставку самого Сапожникова, члены его команды высоко оцениваются руководством города, чем можно объяснить сегодняшние назначения.