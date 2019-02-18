Москва, 18 февраля, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Более половины жителей России (51%) слушают музыку ежедневно. Несколько раз в неделю — 17%, один раз в неделю — 9%. Никогда не слушают музыку 11% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

(сс) Eric Nopanen Музыка

В основном граждане старшего поколения слушают российскую поп-музыку (35%), советскую эстраду (32%), шансон (30%), классическую (22%) и народную музыку (20%). Молодежь предпочитает поп-музыку, хип-хоп и рэп.

Темы, которых музыкантам и певцам лучше не касаться в своем творчестве, — это насилие (46%), наркотики (41%), секс, половые отношения (34%) и dопросы религии, веры в бога (27%).

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, исследования британской Ассоциации автомобилистовGEM Motoring Assistдоказали, что прослушивание некоторых музыкальных композиций в автомобиле серьезно повышает риск ДТП.

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