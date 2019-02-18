Красноярск, 18 февраля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Генетики Сибирского федерального университета провели секвенирование, сборку и аннотацию ядерного, митохондриального и хлоропластного геномов сибирской лиственницы, сообщает 18 февраля пресс-служба вуза.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лиственница

Ядерные геномы хвойных имеют громадный размер, в 4−9 раз превыщающий геном человека и состоящий на 70−80% из высокоповторяющихся элементов. Это в значительной степени затрудняет их анализ, и в мире существуют только две команды учёных, сумевших расшифровать геном хвойного дерева.

«Нам удалось разработать и реализовать уникальную методику поэтапной сборки генома «по частям», которая позволяет обойти ограничения современных ассемблеров и получить надёжную сборку генома сибирской лиственницы, соответствующую исходному биологическому материалу, — сообщил заведующий кафедрой высокопроизводительных вычислений ИКИТ, кандидат технических наук Дмитрий Кузьмин. — Наша методика позволяет осуществлять относительно быструю сборку очень больших геномов на сравнительно небольших объёмах вычислительных ресурсов».

Другим важным результатом исследования стала расшифровка хлоропластного генома лиственницы сибирской, его сравнение с хлоропластными геномами других хвойных и обнаружение однонуклеотидных полиморфизмов. Ранее результаты этого исследования опубликованы в журнале BMC Bioinformatics.