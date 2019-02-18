Вашингтон, 18 февраля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах во время гонки NASCAR Daytona-500 столкнулись более 20 автомобилей, видео аварии публиковано на странице NASCAR в Twitter.

Гонка NASCAR

Автомобили Toyota и Ford неудачно столкнулись, что вызвало «эффект домино», машины начали сталкиваться друг с другом.

https://twitter.com/NASCAR/status/1097276492315189248

Отмечается, что никто из водителей серьезно не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский пилот команды «КамАЗ-мастер» Сергей Куприянов практически перед финишем седьмого этапа ралли-рейда Africa Eco Race-2019 столкнулся с машиной французского пилота.

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