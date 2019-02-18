Якутск, 18 февраля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В железнодорожном мосте через реку Лена смысла мало, и автомобильный тоже не выглядит перспективным проектом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал заместитель генерального директора Дальневосточного НИИ морского флота Евгений Новосельцев.

(сс) LxAndrew Река Лена и город Якутск с высокого бестяхского берега

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«Мне трудно говорить, потому что я не видел обоснования этого моста. На что они там рассчитывают, на какие грузы и социальную значимость, — пояснил эксперт. — Вообще-то говоря, это всё рассматривалось как продолжение железной дороги в сторону Магадана, и даже до Чукотки. Но, зная прекрасно, что в Магадан мы возим сегодня около 1 млн тонн грузов и перспективы большой мы там не видим, некоторые предлагали вообще навигацию на Магадан закрывать, потому что большие федеральные расходы на ледоколы у нас идут. И из-за таких объёмов груза продолжать железную дорогу до Магадана вообще, конечно, смешно. А, если строить мост, только чтобы попасть в Якутск — поскольку железная дорога вышла к реке, грузы просто нужно отправлять по реке хоть вверх, хоть вниз с транспортной точки зрения. Для самого Якутска железная дорога — не знаю, насколько нужен этот мост, он сильно дорогой. Поэтому я не вижу смысла в его строительстве».

Автомобильный мост Евгений Новосельцев назвал объективно более осмысленным проектом, подчеркнув, что якутянам, конечно, будет удобно ездить по нему, но если смотреть шире, то оценить пользу этого проекта уже трудно.

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«Я не готов озвучить взвешенную точку зрения, потому что нет ясности, — также отметил эксперт. — Я просто не знаю, какие они рассматривают пассажиропотоки, автомобильные потоки, что они видят в этом мосте. Вот мы сейчас смотрим автомобильный мост в Северную Корею, там не столько дорогой проект, но всё равно на данном этапе грузов, машин и пассажиров будет достаточно, то есть немного. Весь расчёт на то, что Северная Корея в конце концов встанет на ноги и у нас торговля увеличится, тогда и туризм пойдёт, и так далее, то есть на это расчёт есть. То есть мы понимаем, глядя в перспективу, необходимость этого моста. А там такой перспективы и ясности не просматривается».

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о том, что вложение бюджетных средств в строительство моста через реку Лену в Якутии будет неэффективным, руководство республики готовит новое технико-экономическое обоснование проекта моста. Теперь рассматривается вариант возведения только автомобильного перехода, который, возможно, станет платным для грузовиков. Глава республики Айсен Николаев надеется, что проект будет одобрен и строительство объекта завершится в 2024 году.

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