Черкесск, 18 февраля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа вновь оказались на последних местах рейтинга по качеству жизни. Карачаево-Черкесия заняла в нем 84 место, Ингушетия — 82-е, Кабардино-Балкария — 76-е.

Лев Феликсович Лагорио. Кавказское ущелье. 1893

Недалеко от них в списке расположились Чечня, опустившаяся с 68 места, на котором она располагалась в 2017 году, до 71-го, и Дагестан, напротив улучшивший свои позиции с 73 места до 69-го.

Самый сильный рост показателей продемонстрировала за 2018 год Северная Осетия. Республика поднялась с 72 места на 65-е. Наиболее благополучным по качеству жизни из всех субъектов СКФО по-прежнему остается Ставропольский край. Он, как и в 2017 году, остается на 22 месте.

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Отметим, рейтинг регионов по качеству жизни был составлен на основании исследования экспертов РИА Рейтинг. В оценке качества жизни применялись 70 показателей, взятых из данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.