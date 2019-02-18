Новосибирск, 18 февраля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области подвели итоги работы в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в 2018 году. На площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств 15 февраля собрались представители министерства культуры, государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, эксперты и члены общественного совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

По официальным данным, на территории региона расположены 2 390 объектов культурного наследия, из них — 1 819 памятников археологии, 318 памятников архитектуры, более 243 памятников истории, четыре — монументального искусства и шесть достопримечательных мест.

По словам и.о. руководителя государственной инспекции по по охране объектов культурного наследия Елены Медведевой, в прошлом году ремонтные и реставрационные работы проводились на 13 объектах в Новосибирске, Куйбышеве, а также в посёлках Сузун, Колывань и селе Кыштовка.

«В том числе и за счёт средств федерального бюджета проведены масштабные работы по реставрации фасада здания Новосибирского театра оперы и балета, здания Новосибирской консерватории. В Новосибирской области доля объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии — 78,5%, — заявила Медведева. — Объём средств, направленных из областного бюджета в 2018 году на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия составил более 74 млн рублей»

Медведева отметила, что осенью 2018 года в рамках строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН проведены спасательные археологические раскопки на выявленном объекте археологического наследия памятника археологии «Участок культурного слоя села Кривощёково», расположенного в Ленинском районе города. В речи Медведевой прозвучало и актуальная некоторое время назад информация о судьбе первого звукового кинотеатра «Металлист». Она отметила, что здание «Металлиста» в 2018 году включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года власти Новосибирской области заявили, что взяли на контроль сохранность здания первого звукового кинотеатра «Металлист». Тогда же отмечалось, что проведён комиссионный осмотр всего здания кинотеатра с участием представителей собственника, мэрии Новосибирска и ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», составлен акт осмотра и определены участки аварийных конструкций. Отмечалось, собственник здания должен заказать техническое обследование кинотеатра и разработать проект консервации выявленного объекта культурного наследия. Окончательно судьбу здания должна была решить государственная историко-культурная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа было решено включить кинотеатр «Металлист» в перечень выявленных объектов культурного наследия. Но уже 2 августа рабочие приступили к сносу здания. На защиту здания встали общественные активисты, к ним позже присоединились полиция и чиновники. Снос был остановлен. Судьба здания не решена до сих пор. Решение о включении «Металлиста» в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ либо об отказе во включении его в этот реестр должны принять до 31 июля 2019 года.