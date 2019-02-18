Багдад, 18 февраля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Министерство миграции и перемещенных лиц Ирака сообщило о том, что в свои дома в провинции Дияла были возвращены 1 тыс. 200 человек, передает 18 февраля Kurdistan.ru.

(сс) David Stanley Женщины в Ираке

«В настоящее время прилагаются все необходимые усилия для ускоренного возвращения всех перемещенных лиц, которые готовы вернуться в свои дома», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, несмотря на то, что в целом боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были повержены, разрозненные группировки продолжают активно действовать в ряде регионов государства. Многие беженцы до сих пор боятся возвращаться в свои дома.