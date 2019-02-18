Москва, 18 февраля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В бывшем строительном общежитии «Центротрансстрой» началось отключение от коммуникаций, жителей выставляют на улицу с маленькими детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Проблемы на объекте начались ещё в 2009 году. Дом на Ставропольской улице является бывшим ведомственным общежитием ОАО «Центротрансстрой», в котором проживают семьи сотрудников организации, многие — более 30 лет. После смерти управляющего в «Центротрансстрое» запустили процедуру банкротства предприятия. Общежитие перевели в нежилой фонд и передали в федеральную собственность, отдав в оперативное управление Московского технологического университета радиотехники, электроники и автоматики. Дальше людей должны были расселить в соответствии с государственной программой «Жилище», чего, по словам жителей, сделано не было.

Людей выселяют, несмотря на обжалование судебных решений о выселении и даже полное их отсутствие. 19 сентября 2018 года состоялась силовая попытка захвата здания: на место приехали сотрудники ОМОН, которые врывались в квартиры и требовали немедленного освобождения помещений.

В настоящий момент направлено свыше 450 писем в адрес депутатов Государственной думы, органов прокуратуры, Совета по правам человека и к уполномоченным по правам человека и ребенка.

Парушина также отметила, что отключить от коммуникаций управляющие компании угрожают и корпуса общежития Минобороны на Пироговской ул., 51. Сегодня, 18 февраля, туда вновь приехала военная полиция.

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