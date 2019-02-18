Москва, 18 февраля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Жителям Москвы медики дали советы, как бороться с сезонной депрессией, от которой страдают 4% — 5% населения в мире в основном женщины, сообщает агентство «Москва».

Виктор Борисов-Мусатов. Одиночество. Грусть (фрагмент). 1905

В первую очередь медики рекомендуют заняться любимым делом, наладить режим сна, больше гулять на природе, отказаться от алкоголя и заняться спортом.

Также нужно следить за своим здоровьем и при необходимости обращаться к врачу. Если рекомендации не помогают, то необходимо обратиться к психологу.

По мнению психологов, симптомы зимней депрессии — это перепады или плохое настроение, снижение сексуального влечения, нарушение сна и аппетита.

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Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Австралии пришли к выводу, что биполярное расстройство можно отличить от депрессии с помощью функциональной МРТ.

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