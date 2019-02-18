Мышкин, Ярославская область, 18 февраля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Мышкине Ярославской области летом 2019 года начнется восстановление усадьбы купца Чистова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Особняк купца Тимофея Чистова

Мышкин получил федеральный грант в размере 30 миллионов рублей как один из победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Конкурс прошел в 2018 году, а реализация проектов завершится в течение 2019 года.

Запланированы ремонт кровли, фасада, восстановление старинной ограды с воротами. Также предусмотрены организация туристических входов на территорию комплекса, озеленение и благоустройство, установка освещения и многое другое, — главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Купец Тимофей Чистов был городским головой Мышкина, много сделавшим для благоустройства города. Усадьба Чистова считается одним из красивейших зданий города. Семья Чистовых передала ее за символическую плату под городскую больницу.

Сейчас в усадьбе располагается Опочининская библиотека — один из значимых культурных центров Мышкина.