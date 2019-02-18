Санкт-Петербург, 18 февраля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Учреждения и общественные здания в Санкт-Петербурге вновь эвакуируют после поступления анонимных угроз о заминировании. Понедельник, 18 февраля, стал уже третьим подряд днем, когда людей приходится выводить на улицы: угрозы поступали также в минувшие субботу и воскресенье.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

По данным СМИ, за выходные дни из разных мест в Петербурге было эвакуировано более 25 тысяч человек. В частности, пришлось прервать спектакли и вывести людей из двух зданий Мариинского театра.

Как сообщают горожане в социальных сетях утром в понедельник, эвакуирован выставочный комплекс «Экспофорум» в Пушкинском районе города, посетители Елизаветинской больницы на улице Вавиловых (больных выгонять на улицу не стали) и Городской больницы №2 в Учебном переулке, учащиеся школы №98 и Лицея №144 в Калининском районе, Технического колледжа управления и коммерции в Выборгском районе, Политехнического колледжа городского хозяйства в Приморском районе и ряда других учреждений.

Петербуржцев особенно возмущает то, что анонимные угрозы приходят в отношении больниц.

«Если снова шутники, расстреливать без суда и следствия. В больнице люди умирают, им требуется экстренная помощь, а тут кто-то решил «пошутить», — разъярены горожане.

«А может, просто взять и забить на эти ложные звонилки? Только за нос водят людей! Уже который раз», — рассуждают пользователи.