Барнаул, 18 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Любое исследование рейтингов определятся прежде всего методикой этих расчетов и исходными данными, их ошибкой, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги результатов исследования агентства «РИА Рейтинг» о российских регионах с самым высоким качеством жизни, он пояснил:

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«Считаю, что любой рейтинг — это лишь информация для размышления. Так, например, я в молодости начинал оценивать состояние здравоохранения в городах и районах Алтайского края. Но оказалось, что для многих показателей, например младенческая или материнская смертность, нужен больший массив данных — либо большая численность населения, или более длительный период наблюдения. А уж если брать несколько разных показателей, то приходится тогда использовать «значимость (балльная оценка)» того или иного показателя, а это уже мнение эксперта…

Так что любой рейтинг интересен, но это не может быть фетишем для оргвыводов, а заставляет лишь подумать руководителя — что делать? Хотя надо понимать, что в условиях авторитарных бюрократических систем это превращается в бессмысленный фетиш, а для журналистов это зачастую «жареный материал».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты агентства «РИА Рейтинг» оценивали субъекты по 70 показателям (на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников) и пришли к выводу, что Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются лучшими регионами по качеству жизни. За ними следуют Татария, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области.

Улучшили своё положение, показав самый сильный рост, Магаданская, Амурская, Оренбургская и Мурманская области, а также Чукотка, Северная Осетия и Сахалин.

Вместе с тем позиции ухудшились у Тамбовской области, Алтайского края, Красноярского края, Удмуртии, Чувашии.