Эр-Рияд, 18 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии опровергли слухи о том, что наследный принц Мохаммед бин Салман намерен купить британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает 18 февраля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Слухи о возможности покупки клуба Саудовской Аравией появились в 2017 году, когда его руководство подписало соглашение о партнерстве с министерством спорта королевства.

На бирже в Нью-Йорке один из сильнейших футбольных клубов был оценен в $4 млрд.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялись слухи о любви наследного принца Саудовской Аравии к европейской культуре и образу жизни. В частности, озвучивались подозрения о покупке принцем Мохаммедом бин Салманом картины Леонардо да Винчи.