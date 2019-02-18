Калуга, 18 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В 2018 году калужскими судебными приставами обеспечена охрана двух федеральных Арбитражных судов, 12 федеральных судов общей юрисдикции и 55 судебных участков мировых судей. Об этом 18 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Калужский судебный пристав проверяет документы.

По её словам, в течение 2018 года при осуществлении пропускного режима в зданиях судов судебными приставами по заявкам судей приставами обеспечена безопасность 57,4 тыс. судебных заседаний.

В рамках своей служебной деятельности приставы не только обеспечивают безопасность в судах, но и выполняют задачи по принудительному приводу лиц, участвующих в судебных процессах по уголовным, административным делам и не желающих добровольно на них являться. Так, за 2018 год на заседании в суды было доставлено 2,5 тыс. граждан. Кроме того, принудительному приводу подверглись около 2,4 тыс. человек, уклоняющихся от явки к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.

«В обязанности силового блока Службы судебных приставов входит также обеспечение безопасности приставов-исполнителей при совершении ими исполнительных действий. К примеру, в 2018 году была обеспечена безопасность 31 776 исполнительных действий. В отношении граждан, препятствовавших законной деятельности сотрудников Службы, составлено 260 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.8 КоАП РФ.

Кроме того, судебными приставами Калужской области в 2018 году оказано содействие правоохранительным органам в розыске и задержании 48 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда», — рассказала Любовь Скакун.