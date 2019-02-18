Якутск, 18 февраля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Жители Якутии требуют вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию для жителей северных территорий. В республике собрано почти 66,5 тыс. подписей за то, чтобы эти изменения были осуществлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской федерации профсоюзов.

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

Читайте также: «Кардинально повышать пенсионный возраст на Крайнем Севере нельзя»

Сбор подписей в Якутии завершился 15 февраля, жители региона считают, что возраст выхода на пенсию на Севере и в приравненных к нему местностях должен остаться прежним.

«Считаем, что 66 466 подписей из Якутии — веский аргумент для тщательного анализа ситуации, ещё более подробного изучения вопроса на уровне руководства страны и Государственной думы РФ. Отметим, данной акцией профсоюзные организации, входящие в состав Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ДФО, инициируют внесение изменений в Федеральный закон, предусматривающий повышение общеустановленного пенсионного возраста», — пояснили в федерации профсоюзов Якутии.

Читайте также: «Не повышать пенсионный возраст на Крайнем Севере не совсем корректно»

Подписные листы уже направлены в Дальневосточную Ассоциацию профсоюзных объединений, сопровождать их будут соответствующие письма в адрес депутатов Госдумы и членов Совета Федерации РФ от Якутии с призывом поддержать данную инициативу. Активно подписывались под инициативой жители Мирнинского, Алданского, Нерюнгринского, Хангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Амгинского Верхневилюйского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявляли о том, что возраст выхода на пенсию жителей Крайнего Севера не должен повышаться.

«Если оставят прежний возраст выхода на пенсию для жителей северных регионов (50 лет для женщин и 55 — для мужчин) — это будет правильное решение, и не потому, что пенсия больше, чем в других регионах, а потому, что на Севере очень тяжелые климатические условия для жизни человека — большая нехватка кислорода, у людей наблюдается кислородное голодание, плюс к этому тяжелые условия труда. Поэтому досрочный выход на пенсию жителей Крайнего Севера надо сохранить», — высказал своё мнение председатель комитета Государственного совета Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий.

Читайте также: «Досрочный выход на пенсию жителей Крайнего Севера надо сохранить»