Москва, 18 февраля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Российский проект «Северный поток — 2» после введения в эксплуатацию рискует остаться полупустым. Половины мощности газопровод может лишиться из-за новой поправки к газовой директиве Евросоюза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Еврокомиссия может запретить Газпрому использовать «Северный поток — 2» больше чем на половину, оставив другую половину для потенциальных «третьих лиц», — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно изменениям к газовой директиве, текст которых уже одобрен, согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока. При этом отмечается, что это сделает процедуру длительной, сложной и непредсказуемой.

Источники заявляют, что фактически текст документа является окончательным и будет «несомненно одобрен» на повторном голосовании в Совете ЕС 20 февраля.

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На практике новые нормы означают, что у газопровода должен быть независимый от Газпрома оператор с доступом третьих лиц к мощностям. Однако осуществить это невозможно, поскольку газ в российский конец трубы может подать только Газпром.

Напомним, ранее против строительства «Северного потока — 2» выступили власти Франции, заявив, что этот газопровод не соответствует энергетическому законодательству Евросоюза. Через некоторое время Париж и Берлин заявили о достижении компромисса в вопросе «Северного потока — 2». Германия будет вести надзор за проектом, так как именно через нее трубопровод входит в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, две ветки «Северного потока — 2» будут проложены по дну Балтийского моря из России в Германию. Проектная мощность составит 55 млрд кубометров ежегодно.