Якутск, 18 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Полезный отпуск тепловой энергии с учетом работы шести филиалов якутского «Теплоэнергосервиса» в 2018 году составил 1297,4 тыс. Гкал, что на 32% превышает показатель предыдущего года. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

(сс) Geoffrey Gallaway Ближе к теплу

Отмечается, что существенный рост показателя связан со снижением потерь тепловой энергии — на 315,3 тыс. Гкал и увеличением производительности труда на 6% и по сравнению с 2017 годом.

Также предприятие инвестировало в строительство котельных и тепловых сетей в сёлах Терют Оймяконского и Тумат Усть-Янского районов Якутии и завершило концессионные соглашения в Алданском и Ленском районах. Филиалы «Теплоэнергосервиса» активно оказывали услуги по технологическому присоединению новых потребителей, для чего было проложено 4,3 км сетей тепловодоснабжения и водоотведения.

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