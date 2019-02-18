Калуга, 18 февраля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В 2019 году на территории рынка «Калуга» будут организованы «Дни районов области», сообщает 18 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.

Kaluga-poisk.ru На городском рынке в Калуге

По словам министра, калужане и гости областного центра смогут ознакомиться с товарами и услугами каждого муниципалитета, приобрести понравившиеся продукты.

Так, 22 февраля состоится день Тарусского района. Будет представлен широкий ассортимент продукции местных предприятий — птицефабрики, хлебокомбината, молочного завода, мясокомбината. Также в мероприятии примут участие мастера-художники, туристические фирмы, художественные коллективы.

«Уникальные продукты и местные бренды необходимо продвигать, активнее представлять нашему населению. Это имидж района и области в целом», — считает калужский министр.

При этом за минувшую неделю в магазинах федеральных сетей отмечалось увеличение цен на крупу гречневую, макаронные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу, сыр и плодоовощную группу. По данным статистики, в Калуге зафиксированы максимальные цены по ЦФО на вареную колбасу, сливочное масло и молоко.