Калуга, 18 февраля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Проект Креативного калужского кластера «Кристалл» по созданию арт-пространства на территории бывшего ликеро-водочного завода стал финалистом конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на площадке Агентства в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи были подведены итоги конкурса.

Admoblkaluga.ru На конкурсе АСИ

На конкурс было подано более двух тысяч заявок из 148 российских городов, в том числе несколько от Калуги и Обнинска. В число финалистов вошел проект «Креативный кластер «Кристалл» по созданию арт-пространства в городе Калуге на территории бывшего ликероводочного завода.

«Проект был признан одним из лучших. Это будет создание новой точки притяжения для нашего города, куда смогут приходить отдыхать калужане. Здесь будет небольшой сквер, кафе, рестораны, возможно, музеи. Идея получила одобрение, и, что очень важно, по результатам конкурса мы получим команду поддержки Агентства стратегических инициатив — сильных экспертов, которые помогут нам этот проект качественно реализовать», — заявил глава Калуги Дмитрий Разумовский.

Для финалистов программы Центр городских компетенций АСИ проведет курс акселерации. Под руководством наставников будут организованы проектные сессии, мастерские, стажировки в других городах, а также инвест-питчинг с крупнейшими институтами развития.

Напомним, данный проект запущен Агентством стратегических инициатив для вовлечения активных команд в создание комфортной городской среды: они могли подать заявки и предложения по улучшению своих городов через сайт проекта.