Калуга, 18 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Калуге на стадионе «Анненки» 16 февраля состоялись XII областные зимние сельские спортивные игры 2019 года, в которых приняли участие представители 24 района области и города Калуги. Команды разделили на две основные группы по численности населения муниципалитетов.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На сельских играх

Как сообщили 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве спорта, в 2019 году игры посвятили 75-летию образования Калужской области. Они проходили на базе спортшкол олимпийского резерва «Орлёнок», «Многоборец», «Спартак» и в центре городошного спорта.

Сильнейших выявляли в классических видах — гиревой спорт, лыжные гонки, полиатлон, а также в соревнованиях операторов машинного доения и механизаторов. Свои достижения показали спортивные семьи и главы администраций.

В 2019 году в состязания были включены шахматы, шашки и городошный спорт, так как все они представлены в программе девятых всероссийских спортивных игр в Тюмени, к участию в которых будут рекомендованы лучшие спортсмены по итогам региональных игр.

Победителями XII областных зимних сельских спортивных игр 2019 года стали команды Сухиничского и Думиничского районов, лидировавшие в своих группах. На втором месте — команды Дзержинского и Ульяновского районов, на третьем — команды Малоярославецкого и Куйбышевского районов.